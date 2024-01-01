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رئيس مجلس الأمن الدولي: غزة ستظل محور اهتمام المجلس طيلة الشهر

الجمعة 02 فبراير 2024 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مجلس الأمن الدولي: غزة ستظل محور اهتمام المجلس طيلة الشهر



نيويورك / سما /

قالت رئيس المجلس الدولي لشهر شباط، سفيرة غويانا لدى الأمم المتحدة، كارولين رودريغيز - بيركيت، إن غزة ستظل محور الاهتمام الأول لمجلس الأمن طيلة شهر شباط.

وأضافت السفيرة كارولين، في مؤتمر صحفي بالمقر يوم أمس، أن المجلس سيعقد أيضا اجتماعات بشأن الأوضاع في أوكرانيا وميانمار .

وأشارت إلى إن المجلس سينظم مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لدراسة العلاقة الديناميكية بين تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والصراعات في سياق صون السلام والأمن الدوليين، حيث سيرأس الاجتماع، المقرر عقده في 13 شباط، رئيس دولة غويانا، محمد عرفان علي.

وأضافت أنه سيكون هناك 16 اجتماعا، بما في ذلك بعثات الأمم المتحدة في العراق والصومال وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا واليمن وأفغانستان، فيما ستكون جلسة مجلس الأمن الشهرية، بشأن فلسطين في 22 شباط.

#مجلس الأمن الدولي #غزة

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