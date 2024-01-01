اليوم 119 من الحرب.. شهداء بالعشرات وتراجع كبير للدبابات شمال غرب غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١١٩ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيد و 190 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 27.019 شهيد و 66.139 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وفي خطوة مفاجئة انسحبت الدبابات الاسرائيلية من احياءً شمال غرب مدينة غزة لأول مرة منذ السابع والعشرين من اكتوبر.

وتمكن المواطنين من دخول منطقة الكرامة وأبراج المخابرات ومنطقة السودانية.

وكشف تراجع الدبابات عن دمار كبير في الأحياء والمرافق العامة والشوارع .

ودمر الاحتلال فندق المشتل والمدينة المصرية وشارع الرشيد.

كما كشف تراجع الاحتلال عن وجود عشرات الجثث المتحللة لشهداء لم يتمكن احد من الوصول اليهم.

جنوب القطاع

وواصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة خان يونس.

واعادت الدبابات تموضعها قرب مشفى ناصر بعد تراجعها من محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس.

وتمكن المواطنون من انتشال ٢٢ جثة لشهداء من منطقة الانسحاب.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة أبراج طيبة بخانيونس.

واصيب ١٣ مواطن جراء قصف منزل ملاصق لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي خان يونس الذي اكد انه دفن خمسة جثامين مساء الخميس في ساحة مستشفى الأمل بخان يونس ليرتفع عدد من تم دفنهم منذ العملية البرية غربي خان يونس إلى 15.

ولا زال الاحتلال يفرض حصارا على مشفى الامل وناصر لليوم ١١ على التوالي وسط نقص في الطعام أدي لحصول المرضى والنازحين على وجبة واحدة في اليوم.

وفي رفح استشهد ستة مواطنين في قصف استهدف عائلة الديري بحي النصر شرق المدينة.

وسط قطاع غزة

و نقل 6 شهداء تحللت جثامينهم من شمال دير البلح لمستشفى شهداء الأقصى بعد تراجع قوات الاحتلال.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مخيم النصيرات .

غزة والشمال

ولا تزال قوات الاحتلال تتمركز قرب مفرق الصناعة بغزة بعد ان دمرت المقر العام للشرطة بغزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على حي تل إلهوا وحي الدرج.