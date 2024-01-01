الخارجية القطرية:تل أبيب وافقت على مقترح للهدنة وحماس أبدت تأكيدً إيجابياً

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية «ماجد الأنصاري» أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح للهدنة وقد وافقت عليه تل أبيب، مشيرا إلى وجود تأكيد إيجابي أولي من حركة حماس، ولكنها لم تقدم ردها النهائي حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن حركة حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية وننتظر ردهم.

وأشار الأنصاري أن حركة حماس قدمت “تأكيدا مبدئيا إيجابيا” سيمثل “فهما عاما لملامح” الهدنة الإنسانية القادمة. حيث أن "الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود للهدنة الإنسانية القادمة".

ويشار إلى أن مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية أعلن عن وصول رسالة من قيادة حماس أرسلت لقادة الفصائل الفلسطينية حول ورقة الإطار التي قدمت بناءً على اجتماع باريس. وأشار المصدر القيادي إلى أن الورقة قيد الدراسة على قاعدة المحددات الوطنية المجمع عليها حيث ستكون الأولوية للشروط التالية:

1- وقف شامل للعدوان وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة.

2- تأمين الإيواء للنازحين.

3- إعادة الإعمار ورفع الحصار.

4- إنجاز عملية تبادل جدية للأسرى.

كما وأوضح أنه لم يتوجه حتى اللحظة أي وفد من قيادة حماس للقاهرة ولم يتم بعد تحديد موعد للقاءات حاليًا. كما وتم توحيد جهود الوساطة من الأشقاء المصريين والقطريين. وطالب عدم الالتفات إلى وسائل ⁠الإعلام الصهيوني الذي يصدر أخبار مفبركة وكاذبة لإثارة الرأي العام حول المفاوضات.