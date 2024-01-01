  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رجل مسلّح يقتحم مقر شركة أمريكية "داعمة لإسرائيل" في تركيا ويحتجز من فيها كرهائن

الخميس 01 فبراير 2024 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل مسلّح يقتحم مقر شركة أمريكية "داعمة لإسرائيل" في تركيا ويحتجز من فيها كرهائن



وكالات - سما-

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس بأن رجلا مسلحا اقتحم مقرّ شركة "procter & gamble (P&G)" الأمريكية في منطقة غيبزي بولاية كوجالي شمال غربي تركيا، واحتجز من فيه كرهائن.

وذكر الإعلام التركي أن قوات تركية خاصة مختصة وصلت إلى الموقع للتعامل مع الحدث، في حين لم تتضح أسباب الحادث حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وتمت الإشارة إلى أن منتجات هذه الشركة كلها منتجات داعمة لإسرائيل.

هذا وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الشخص الذي احتجز الرهائن في الشركة بحوزته مسدّس على الأقل.

وأوضحت أن احتجاز الرهائن، يأتي احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصل والي مدينة كوجالي إلى مكان الحادث لمتابعة التطورات، فيما أغلق الأمن التركي الشوارع الرئيسية في المنطقة وفرض طوقا أمنيا بقوات من الشرطة والأمن.

وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تُعرف هوية المهاجم لمقرّ الشركة، أو جنسيته.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل الصفقة الوشيكة للهدنة في غزة.. خلاف حول إنهاء العدوان

"حماس": مقترح باريس يتضمن انسحاب قوات الاحتلال وتمكين عودة النازحين

إعلام إسرائيلي: صفقة الأسرى "سيكون من الصعب على الجمهور والسياسيين هضمها"

لا هدنة السبت.. آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

هآرتس: الجيش الإسرائيلي تعمد حرق مئات المنازل داخل قطاع غزة انتقاماً..

نتنياهو لأهالي الأسرى: سأُقر أي صفقة لإطلاق سراحهم حتى "وإن أدت إلى انهيار الحكومة"

قطر: ننتظر رد حماس على الصفقة

الأخبار الرئيسية

أونروا: من المرجح ايقاف عملياتنا نهاية فبراير بسبب تعليق التمويل من المانحين

حرب

انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في غزة والشمال لأول مرة منذ بدء عمليته البرية

ه

نتنياهو يجترّ لاءاته الثلاث.. طمأنةً لشركائه المتشددين أم استدراجاً لـ”لا” من “حماس”؟

الخارجية-الأمريكية-730x438-1-730x438-2-730x438

أكسيوس: وزارة الخارجية الأمريكية تدرس خيارات الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية

65bb4e1042360430b468c088

الإعلام العبري : خطة إسرائيلية لحكم غزة بمشاركة مصر والسعودية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية