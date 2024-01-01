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بلجيكا: سنواصل تمويل الأونروا

الخميس 01 فبراير 2024 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلجيكا: سنواصل تمويل الأونروا



غزة / سما/

قررت الحكومة البلجيكية الإبقاء على دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن بلادها ستواصل تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لأن دورها لا يمكن الاستغناء عنه في الدعم الإنساني لقطاع غزة.

وقال مصدر حكومي بلجيكي إن الحكومة قررت استمرار عملية التمويل للمنظمة الأممية مع المطالبة بأن يتم توضيح كافة الملابسات.

وكانت النرويج واسبانيا أعلنتا مواصلة دعمهما المالي للاونروا .

بينما أوقفت عدة دول تمويلها منها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا، والمفوضية الأوروبية، ورومانيا والنمسا واليابان، بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة متورطون في عملية السابع من تشرين الأول (اكتوبر) على إسرائيل بحسب مزاعم المخابرات الاسرائيلية.

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