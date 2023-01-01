  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكلاب الضخمة بمنازل غزة تدخل المعركة وتربك نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي

الخميس 01 فبراير 2024 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكلاب الضخمة بمنازل غزة تدخل المعركة وتربك نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة عبرية عما قالت إنها ظاهرة جديدة في قطاع غزة، حيث يقوم السكان بربط كلابهم في ساحات المنازل، لإرباك الكلاب التي تعتمد عليها وحدة “عوكيتس” التابعة للجيش الإسرائيلي في الكثير من عملياتها.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في تقرير مساء الأربعاء، إن قوات الجيش الإسرائيلي رصدت، خلال الأسابيع الأخيرة، قيام سكان أحياء الشيخ زايد والدرج والتفاح (شمال) “بترك كلاب ضخمة الحجم مقيدة بالحبال والسلاسل الطويلة داخل المنازل وفي ساحات المباني التي يرسل الجنود (الإسرائيليون) إليها الكلاب لإجراء تمشيط أولي”.

وأضافت: “يدور الحديث عن أحداث غير عادية قد تعيق عمل كلاب وحدة عوكيتس (إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب)، والتي يتم إرسالها إلى المكان للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أو إرهابيين ينصبون كمينًا للجنود”.
وأوضحت الصحيفة أن “هذه الظاهرة لم تكن معروفة في المرحلة الأولى من القتال، وتم التوضيح للجنود الذين يستخدمون الكلاب للتنبه إليها”.
وأشارت إلى أن “كلاب وحدة عوكيتس ماهرة حقًا في عدم الاكتراث بالضوضاء وطلقات الرصاص ووجود حيوانات أخرى، مثل القطط والكلاب، ولكن في مثل هذه المواقف قد تحاول كلاب غزة الضخمة مهاجمة كلاب الوحدة، وبالتالي إعاقة عملها”.

قام جنود الاحتلال بإخراج عشرات الكلاب من القطاع، ونقلها إلى بيوت الكلاب في إسرائيل للتبني

وأشارت “يديعوت أحرونوت” إلى أنه “حتى الآن، لم يتم تلقي أي إشارة استخباراتية بشأن الاستخدام العسكري المنظم للكلاب الغزية ضد قوات الجيش الإسرائيلي، لكن هذه المسألة ظهرت كإجراء محتمل في الإحاطات التي تلقتها القوات قبل عملياتها الأخيرة”.
وأضافت: “تقدّر الوحدة أنه من الممكن أن تكون هذه أيضًا محاولة لجذب الجنود من الكلاب المقيدة ككمين”.
وكشفت الصحيفة أنه “منذ بداية المناورة البرية (في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، قام جنود الجيش الإسرائيلي بإخراج عشرات الكلاب من القطاع، وتم نقلها إلى بيوت الكلاب في إسرائيل للتبني”.
وخلال القتال في غزة، فقدت الوحدة الإسرائيلية 17 كلباً، قتلها المسلحون الفلسطينيون، بحسب المصدر ذاته.

الأكثر قراءة اليوم

"حماس": مقترح باريس يتضمن انسحاب قوات الاحتلال وتمكين عودة النازحين

إعلام إسرائيلي: صفقة الأسرى "سيكون من الصعب على الجمهور والسياسيين هضمها"

لا هدنة السبت.. آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

هآرتس: الجيش الإسرائيلي تعمد حرق مئات المنازل داخل قطاع غزة انتقاماً..

تقرير: مصر تضغط على "إسرائيل" وتحذرها قبل شهر رمضان من تطورات خطيرة

نتنياهو لأهالي الأسرى: سأُقر أي صفقة لإطلاق سراحهم حتى "وإن أدت إلى انهيار الحكومة"

قطر: ننتظر رد حماس على الصفقة

الأخبار الرئيسية

الخارجية-الأمريكية-730x438-1-730x438-2-730x438

أكسيوس: وزارة الخارجية الأمريكية تدرس خيارات الاعتراف المحتمل بدولة فلسطينية

65bb4e1042360430b468c088

الإعلام العبري : خطة إسرائيلية لحكم غزة بمشاركة مصر والسعودية

20240201093056

إسرائيل تعهدت لمصر بإخلاء النازحين من رفح مقابل "تأثير معين" بفيلادلفي.. طالع تفاصيل الاتفاق كاملة

الحرب على غزة : شهداء بالعشرات وتكثيف الغارات على الشريط الحدودي برفح

تفاصيل الصفقة الوشيكة للهدنة في غزة.. خلاف حول إنهاء العدوان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية