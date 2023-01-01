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تقرير أمميّ: اقتصاد غزة يحتاج عقودا للتعافي

الخميس 01 فبراير 2024 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير أمميّ: اقتصاد غزة يحتاج عقودا للتعافي



غزة / سما/

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن إعادة قطاع غزة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان سائدا قبل الحرب الحاليّة، قد تستغرق عقودا من الزمن، في حال عدم توفّر برنامج إنعاش مدعوم ومموّل من قِبل المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بخصوص التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أن تقديرات الأونكتاد تشير إلى حدوث انكماش في اقتصاد غزة بنسبة 4.5 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وأن العملية العسكرية ستسرع هذا الانكماش بشكل كبير.

ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة ستعجل من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24 بالمئة وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26.1 بالمئة على مدار العام بأكمله.

وأشار التقرير أن نسبة البطالة التي كانت 45 بالمئة في غزة قبل السابع من أكتوبر الفائت، ارتفعت إلى 80 بالمئة تقريباً بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وخلّفت الحرب على غزة، حتى اليوم، 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

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