طقس فلسطين: أجواء شديدة البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء و الليل: يكون الجو شديد البرودة و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ،والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم بارداً الى شديد البرودة ,وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة ,ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة ,ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، شدة سرعة الرياح، خطر التزحلق على الطرقات، تدني مدى الرؤيا الأفقية.