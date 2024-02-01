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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في قطاع غزة

الخميس 01 فبراير 2024 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 4 جنود له في الاشتباكات مع حركة "حماس" بقطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية العملية البرية في القطاع 224 جنديا، وإجمالي قتلاه منذ 7 أكتوبر 561، وفقا للمكتب الصحفي في الجيش الإسرائيلي.

وكشفت الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون إتمامها.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "يناقش المشاركون في المفاوضات حول قطاع غزة وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ولكن بعد ذلك سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف القتال بنفس القوة، تدرس إسرائيل و"حماس" الآن اتفاقا يبدأ بموجبه إطلاق سراح الرهائن في غزة".

وقال مسؤولون للصحيفة: "عدد من العقبات الخطيرة تجعل التوصل لهذا الاتفاق صعبا، ولكن في حال تم التغلب عليها، يمكن التوصل للاتفاق في غضون أسبوع إلى 10 أيام".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حركة "حماس" تتمسك بـ3 أسرى لإتمام الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.

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