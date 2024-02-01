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نائب أمريكي خدم في الجيش الإسرائيلي: أطفال غزة ليسوا مدنيين

الخميس 01 فبراير 2024 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب أمريكي خدم في الجيش الإسرائيلي: أطفال غزة ليسوا مدنيين



القدس المحتلة / سما/

قال بريان ماست النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا الأمريكية والذي خدم في الجيش الإسرائيلي، إن الأطفال الذين قتلوا في غزة "ليسوا مدنيين أبرياء".

وواجه أعضاء مجموعة الناشطين اليساريين "كود بينك"، ماست في قاعات الكونغرس ووصفوه بأنه "قاسي القلب" لدعمه القوي للحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، فيما يعاني مئات الآلاف من سكان غزة من الجوع والأمراض.

وقالت إحدى أعضاء المجموعة لماست: "أنت بلا قلب"، وسألته أخرى عما إذا كان قد رأى صور الأطفال القتلى والمحتضرين في غزة، فردّ قائلا: "هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين أبرياء".

ومن ثم سألته أخرى: "ماذا عن نصف مليون شخص يموتون جوعا؟"، ليجيب بأن "النصف مليون شخص الذين يتضورون جوعا حتى الموت هم الذين يجب أن يخرجوا ويشكلوا حكومة لا تقوم بمهاجمة إسرائيل بشكل يومي".كما دعا إلى تدمير المزيد من البنية التحتية في غزة، وقال إنه يريد التأكد من "ألا نعطي دولارا واحدا أو سنتا واحدا للأونروا وأن تلغى تماما".

واعتبر أن "الأمم المتحدة كانت غبية لأنها أنشأت الأونروا".

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