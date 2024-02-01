الحرب على غزة : شهداء بالعشرات وتكثيف الغارات على الشريط الحدودي برفح

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 118 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و113 اصابة خلال ال24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى26900 شهيد و65649 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وكثفت الطائرات الاسرائيلية غاراتها على مواقع المقاومة على الشريط الحدودي حيث نفذت خلال الأربع وعشرين ساعة ثلاث غارات اضافة إلى استهداف منزل شرق معبر رفح ما ادى لاستشهاد امرأة وطفلها.

وفي رفح قصف جيش الاحتلال سيارة مدينة وعربة يجرها حمار ما ادى لاستشهاد اربعة فلسطينيين وذلك شمال مدينة رفح.

جنوب القطاع

وواصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة خان يونس.

وقتل جيش الاحتلال 12 مواطنا من خان يونس خلال الساعات الاخيرة.

واستشهد موظف امن يتبع للهلال الأحمر الفلسطيني الذي قال ان طواقمه تعاملت مع 13 حالة منها 7 شهداء أحدهم موظف في الهلال الأحمر الذي تم استهدافه على الباب الجنوبي للمستشفى، ولا زال ملقىً على الأرض أمام مقر الجمعية دون قدرة أي أحد من طواقم الإسعاف من الوصول لإخلاء جثمانه.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات في قصف منزل لعائلة أبو فياض في المخيم الجديد غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين بإطلاق طائرات مسيرة إسرائيلية النار على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد شاب فلسطيني وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "البحيصي" بدير البلح وسط القطاع

كما استشهد مواطن وعدد من الإصابات إثر استهداف الاحتلال لجمعية الصلاح في شارع النخيل بدير البلح وسط القطاع

وقصف الطيران الاسرائيلي ارضاً قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وارتقى 7 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة النخال في منطقة الجلاء بمدينة غزة فجر اليوم.

وكان طيران الاحتلال نفذ غارة على مركز النزوح في ملعب اليرموك ما ادى لا ستشاهد مواطنين فيما استشهد آخران بقصف على شارع المغربي.

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي على بيت حانون شمالي قطاع غزة.