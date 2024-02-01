الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، عددا من المواطنين في حملة اعتقالات بمنتطق منفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة بيت لحم تركزت في بلدة حوسان حيث تم اعتقال 27 مواطنا هم: محمد طارق شوشة وشقيقه قصي، وياسر سباتين، ومحمد جميل حمامرة، وتيسير زعول، وسامي شوشة وابنه محمد، وزكي تيسير زعول، وأحمد زعول، وإسماعيل زعول، ومحمد نشأت حمامرة، ومحمد محمود حمامرة ووالده، وإدريس شوشة وابنه رائد، ومحمد نمر سباتين وابناه ميراس وأمير، ومحمود نعيم حمامرة، وعماد يحيى حمامرة، وحمزة يوسف زعول، ومحمد رائد حمامرة، وعبد الرحمن سفيان سباتين، ومحمد عاطف حمامرة، ومحمد باسم حمامرة وشقيقه أحمد، ورايان يوسف سباتين. فيما اعتقلت المواطن إبراهيم علي صباح من بلدة تقوع.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مخيم عين السلطان في أريحا بينهم مصاب وهم: الفتى آدم مراد مشعشع (17 عاما) بعد أن اعتدت عليه بالضرب وأصابته بيده ورأسه أثناء اعتقاله، والشاب محمد عمر أبو دان، ومحمد الصرفندي واستولت على مركبته، كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على امرأتين وفتاة خلال اقتحام عمارة سكنية في المخيم.

كما اعتقلت الشاب أيهم أبو غليون، بعد مداهمة منزله عقب اقتحام قرية بيت إيبا غرب نابلس. ومن قرية سالم شرقا اعتقلت عدي عدنان اشتية ويحيى سليمان اشتية.

ومن جنين اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة عرابة جنوب جنين هم: فراس حمدان، وأحمد عصفور، ومحمد أبو حمد، وأحمد فتحي عارضة.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب اقتحام طوباس.