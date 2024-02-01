  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس وآيزنكوت يقترحان فرض قيود على دخول المساعدات إلى غزة

الخميس 01 فبراير 2024 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس وآيزنكوت يقترحان فرض قيود على دخول المساعدات إلى غزة



القدس المحتلة / سما/

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس والمراقب غادي آيزنكوت اقترحا فرض قيود مؤقتة على دخول المساعدات إلى غزة حتى لا يخضع توزيعها لسيطرة "حماس".

وحسب القناة فإن الوزيرين من حزب الوحدة الوطنية يعتبران أن الحد من دخول المساعدات لفترة قصيرة من الوقت يمكن أن يخلق ضغوطا على هيئة بديلة لتتولى مسؤولية توزيع المساعدات بين المدنيين في القطاع، مما يساعد في تشكيل الظروف في غزة في اليوم التالي للحرب.

كما أنهما يعتقدان أن الحد من المساعدات الإنسانية لغزة يمكن أن يزيد الضغط من أجل عودة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس".

وقال التقرير إن غانتس وآيزنكوت أثارا الأمر خلال مداولات غير محددة في الأيام الأخيرة، وحصلا على تقييم يفيد بأن "حماس تختطف أكثر من نصف شاحنات المساعدات التي تدخل غزة"، وقدر رئيس الشاباك رونين بار الرقم بما يصل إلى 60%.

وورد أن بار ناقش سبل منع "حماس" من الاستيلاء على الشاحنات خلال اجتماعات عقدت في القاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشارت القناة إلى أن العقبة الرئيسية أمام مثل هذه الخطوة هي المعارضة المحتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ضغط مرارا وتكرارا على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وفي إشارة إلى أن القرار لن يحظى بقبول الولايات المتحدة، قالت مصادر دبلوماسية للقناة إن غانتس وآيزنكوت سيدعمان تقييد المساعدات لفترة قصيرة إذا كان ذلك يساعد في تحديد الظروف في القطاع بعد الحرب، وقد قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل المناقشة بشأنها بسبب معارضة شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.

الأكثر قراءة اليوم

"حماس": مقترح باريس يتضمن انسحاب قوات الاحتلال وتمكين عودة النازحين

إعلام إسرائيلي: صفقة الأسرى "سيكون من الصعب على الجمهور والسياسيين هضمها"

تقرير: مصر تضغط على "إسرائيل" وتحذرها قبل شهر رمضان من تطورات خطيرة

هآرتس: الجيش الإسرائيلي تعمد حرق مئات المنازل داخل قطاع غزة انتقاماً..

نتنياهو لأهالي الأسرى: سأُقر أي صفقة لإطلاق سراحهم حتى "وإن أدت إلى انهيار الحكومة"

قطر: ننتظر رد حماس على الصفقة

لا تؤيد اغلاق الاونروا بشكل فوري .. حكومة نتنياهو تخشى من كارثة بغزة تجبرها على وقف الحرب

الأخبار الرئيسية

تفاصيل الصفقة الوشيكة للهدنة في غزة.. خلاف حول إنهاء العدوان

photo_2024-02-01_03-39-33

إعلام إسرائيلي: صفقة الأسرى "سيكون من الصعب على الجمهور والسياسيين هضمها"

هآرتس: الجيش الإسرائيلي تعمد حرق مئات المنازل داخل قطاع غزة انتقاماً..

3d48a567-a867-45e2-a393-8d28044c2032

لا هدنة السبت.. آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

مخاوف من نسف نتنياهو للصفقة المنتظرة.. هآرتس: خطابه المتطرف قد يدفع حماس لوقف المفاوضات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية