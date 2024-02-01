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مع تعليق المانحين تبرعاتهم للأونروا- "هيومن رايتس ووتش" تحذر من خطر تعجيل المجاعة بغزة

الخميس 01 فبراير 2024 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مع تعليق المانحين تبرعاتهم للأونروا- "هيومن رايتس ووتش" تحذر من خطر تعجيل المجاعة بغزة



القدس المحتلة / سما/

قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي للحكومات مواصلة تمويل "الأونروا" نظرا لدورها في تجنب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة.

وقالت أكشايا كومار، مديرة المناصرة لشؤون الأزمات في "هيومن رايتس ووتش" إن "الادعاءات ضد موظفي الأونروا خطيرة ويبدو أن الأمم المتحدة تتعامل معها بجدية، لكن حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء الضروري بشكل فوري لأكثر من 2.3 مليون شخص في غزة يظهر لامبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق".

ولفتت إلى أنه "رغم تزايد مخاطر المجاعة والأمر الملزم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية تتعلق بالإبادة الجماعية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الآن أنه سيسعى بشكل سافر إلى إغلاق الوكالة الأممية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة"، مشددة على أنه "ما لم تتراجع الحكومات عن قراراتها بتعليق مساعداتها للأونروا، القناة الإنسانية الرئيسية إلى غزة، فإنها تخاطر بالمساهمة في الكارثة الحالية".

وحتى 31 يناير 2024، جمدت 18 حكومة، شكلت مساهماتها تاريخيا أكثر من ثلاثة أرباع ميزانية الوكالة، مساهماتها استجابة لهذه الادعاءات.

هذا ويلجأ أكثر من مليون فلسطيني نازح في غزة في مرافق تابعة للوكالة أو حولها وسط الأعمال القتالية الحالية، ويعتمد عدد كبير منهم على الوكالة للحصول على المساعدات الإنسانية الضرورية.

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