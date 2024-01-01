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مجلس مدينة شيكاغو يصدر قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

الخميس 01 فبراير 2024 02:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس مدينة شيكاغو يصدر قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة



واشنطن/سما/

وافق مجلس مدينة شيكاغو  على قرار  يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبعد ساعات من النقاش، تم تقليص الإجراء إلى صوت واحد – صوت العمدة براندون جونسون – ومع انتهاء تصويت المجلس عند 23 نعم و 23 لا. أدى تصويت جونسون الفاصل إلى رفع الإجراء إلى 24 نعم و 23 لا.

وكان من المتوقع في البداية أن يصوت المجلس على القرار، الأسبوع الماضي، لكن التصويت تأجل لأن المجلس أيد بدلا من ذلك قرارا يدعم يوما دوليا للتوعية بالمحرقة.

ويدعو القرار، الذي رعته عضوة المجلس،  دانييل لاسباتا،  الكونغرس والرئيس جو بايدن إلى “تسهيل السلام الدائم في غزة بدءاً بوقف دائم لإطلاق النار”.

وقال حاتم أبو دية، الرئيس الوطني لشبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية (USPCN)، في بيان: “الآن نمضي قدمًا لاستخدام هذا النصر كمصدر إلهام لمواصلة مطالبة جو بايدن بالتوقف عن دعم الإبادة الجماعية ضد شعبنا”.

وكما هو معتاد، فقد وصفت جماعات يهودية القرار بأنه “خطير”.

وقد تم تمرير القرار في شيكاغو من قبل لجنة الصحة والعلاقات الإنسانية بمجلس المدينة الشهر الماضي.

وبعد تأجيل القرار الأسبوع الماضي، قال جونسون إنه يؤيد وقف إطلاق النار في المنطقة التي مزقتها الحرب.

وأضاف: “في هذه المرحلة الآن أعتقد أننا ننظر إلى 25 ألف فلسطيني قتلوا خلال هذه الحرب ويجب أن يتوقف القتل”.

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