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البيت الأبيض: سوليفان التقى مع ديرمر في واشنطن

الخميس 01 فبراير 2024 02:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: سوليفان التقى مع ديرمر في واشنطن



واشنطن/سما/

 قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان التقى اليوم الأربعاء بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن لبحث تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن.

وتعمل الولايات المتحدة مع إسرائيل وقطر للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ الهجوم المباغت الذي شنته الحركة انطلاقا من غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتضغط واشنطن أيضا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوضع خطة تنتهي بموجبها العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ورفض كيربي الإدلاء بتفاصيل الاجتماع، مثلما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم. وقال إن الولايات المتحدة تسعى إلى أقصى فترة ممكنة لتوقف القتال من أجل إخراج الرهائن.

وشغل ديرمر منصب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة.

(رويترز)

#البيت الابيض

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