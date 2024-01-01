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“لعيونك يا شيخ صالح”.. أحد مقاتلي القسّام يُهدي تفجير آليات إسرائيلية للشهيد صالح العاروري (فيديو)

الخميس 01 فبراير 2024 02:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“لعيونك يا شيخ صالح”.. أحد مقاتلي القسّام يُهدي تفجير آليات إسرائيلية للشهيد صالح العاروري (فيديو)



غزة/سما/

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحدث الفيديوهات التي نشرتها كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس اليوم الأربعاء، والتي وثّق من خلالها استهداف مقاتيله لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من مدينة غزة.

وظهر في المقطع المصور أحد مقاتلي القسام وهو يصوّب قاذفته نحو جرافة ودبابة إسرائيلية، ويهدي تفجيرها إلى الشيخ صالح العاروري القيادي في حركة حماس، والذي اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير الجاري.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المقطع مشيدين بشجاعة مقاتل القسام، ومستحضرين ذكرى القيادي العاروري.

 

 

وشغل الشيخ صالح العاروري منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، ويُعتبر أحد مؤسسي الجناح العسكري للحركة، ويُعتقد أنه كان على علم مسبق بتفاصيل هجوم “طوفان الاقصى” في 7 تشرين الاول/أكتوبر.

وفي 2 يناير الجاري نفّذت طائرات مسيّرة إسرائيلية عملية اغتيال للشيخ العاروري في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.

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