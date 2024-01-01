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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة لموانئ الاحتلال

الخميس 01 فبراير 2024 02:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة لموانئ الاحتلال



صنعاء/سما/

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، العميد يحيى سريع، استهداف "القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية أمريكية "كول" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر".

وأوضح سريع في بيان، مساء الأربعاء، أن "العملية العسكرية النوعية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف المدمرة الأمريكية يو إس إس غريفلي، وإصابتها بشكل مباشر ودقيق".

وجدد البيان "الاستمرار في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في قطاعِ غزةَ، وذلك بمنعِ الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء للشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

وحذر البيان بأن قوات الحوثيين ستواجه "التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد، ولن تتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية ردا على أي حماقة"، وأكد أن "كافة السّفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربيّ أهداف مشروعة طالما استمرّ العدوان على اليمن".


والثلاثاء، كشف محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثي ( غير معترف بها) عن "استعداد الجماعة لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية قيامهما بشن هجمات جوية على مواقع عسكرية لها.

وقال العاطفي: "على الأمريكي والبريطاني ومن انساق معهما أن يدركوا قوة القرار اليمني السيادي وأنه لا جدال ولا مفاصلة فيه"، وفق ما نقلته وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "صاروخ كروز أطلقه الحوثيون مساء الثلاثاء اقترب من مدمرة أمريكية قبل إسقاطه".

وأضاف المسؤولون أن  المدمرة استخدمت نظام الأسلحة القريبة لأول مرة منذ بدء اعتراض صواريخ الحوثيين.

#الحوثيون

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