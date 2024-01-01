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نتنياهو: “لا بد من إنهاء” مهمة الأونروا في غزة

الأربعاء 31 يناير 2024 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: “لا بد من إنهاء” مهمة الأونروا في غزة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء في اجتماع في القدس لمندوبين عن الأمم المتحدة إنه يتعين إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال أمام وفد من الأمم المتحدة “حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا”.

وأضاف “تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. لا بد أن نستبدل وكالات أخرى بالأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى بالأونروا إذا أردنا حل مشكلة غزة مثلما نخطط أن نفعل”.

واعتبر نتنياهو أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “مخترقة بالكامل” من قبل حركة حماس،

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