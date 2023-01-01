غالانت: نعمل على مدار الساعة لإنتاج ذخيرة محلية

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، إن "إسرائيل" تعمل على مدار الساعة لإنتاج ذخيرة محلية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها غالانت، مساء الأربعاء، لمصنع شركة "أنظمة إلبيت" لإنتاج الأسلحة والذخيرة في رمات هشارون (وسط)، وفق تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، والقناة "السابعة" العبرية.

وقال غالانت في تدوينته: "نكثف إنتاج الذخيرة أيضا في مصانع إلبيت".

وتفقد غالانت عن كثب عمليات إنتاج الذخيرة التي زادت بشكل ملحوظ خلال الحرب، وفق القناة السابعة.

وشدد على أن "أحد الدروس المهمة التي تعلمناها خلال هذه الحرب هو أهمية إنتاج الأسلحة والذخيرة الإسرائيلية"، مضيفا: "نحن نعمل على تكثيف ذلك بشكل كبير".

وتابع: "كل الأموال التي تأتي إلى المنظومة الدفاعية توجه لاستخدامات نحتاجها فعلا. أولا وقبل كل شيء: للتسليح، ونعمل هنا 24 ساعة يوميا من أجل تحقيق هذه النتائج".

يشار إلى أن إسرائيل اعتمدت بشكل كبير منذ بدء الحرب بقطاع غزة على الأسلحة والذخيرة الأمريكية.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن إرسال الولايات المتحدة أكثر من 230 طائرة شحن، و20 سفينة محملة بالأسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأوضحت الصحيفة آنذاك، أن الشحنات الأمريكية شملت "قذائف المدفعية والمركبات المدرعة، والمعدات القتالية الأساسية للجنود".

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات "قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية بتقديم موعد تنفيذ عقود متعددة السنوات للمنتجات المتروكة على الأرفف، أو كانت في مستودعات الطوارئ الأمريكية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.