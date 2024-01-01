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الصحة العالمية: خطر المجاعة في غزة يتزايد كل يوم

الأربعاء 31 يناير 2024 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: خطر المجاعة في غزة يتزايد كل يوم



غزة/سما/

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن تقارير موظفي المنظمة في غزة تشير إلى أن خطر المجاعة يتزايد كل يوم في مستشفيات القطاع.

وقال غيبريسوس: "فرقنا على الأرض تتحدث عن نقص متزايد في الغذاء للموظفين الطبيين والمرضى الذين يتلقون وجبة واحدة فقط في اليوم".


وأضاف: "خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم في ظل الأعمال القتالية المستمرة ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية". مشيرا إلى أن كل من تحدث معهم من موظفي المنظمة في غزة "طلب الطعام أو الماء".

وأشار إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المنظمة في تقديم الدعم لنظام الرعاية الصحية في القطاع.

وأكد أن "أكثر من 100 ألف من سكان غزة قتلوا أو جرحوا أو فقدوا".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 قتيلا و313 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: "تاس"

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