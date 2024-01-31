  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

واشنطن تؤجل إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقييم الوضع في غزة

الأربعاء 31 يناير 2024 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تؤجل إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقييم الوضع في غزة



واشنطن/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن تشكيل بعثة الأمم المتحدة لدراسة الوضع في غزة، وزيارة هذه البعثة إلى القطاع، تم تأجيله، بسبب تجدد المعارك شمالي القطاع.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمره الصحافي اليومي.

وردا على سؤال أحد الصحافيين: "أعلن السيد الوزير (أنتوني بلينكن) عن تشكيل بعثة تقييم أممية خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل. هل هناك أي معلومات محدثة حول هذا الموضوع؟"، فأجاب ميلر: "هذه المهمة تأجلت بسبب اندلاع الصراع في الشمال (غزة) مرة أخرى".

وأشار ميلر إلى أن الظروف الميدانية غير مناسبة للقيام بمهمة إنسانية، وإجراء تقييم سليم في القطاع.

وقال: "نحن على اتصال مع الأمم المتحدة، والحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضية. ونريد أن يتم إنشاء هذه البعثة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف ميلر أنهم راقبوا الأوضاع الميدانية عن كثب لإنشاء البعثة، والقيام بزيارتها الأولى إلى المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

"تنتظر رد حماس".. خطة لوقف إطلاق النار في غزة

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

جيش الاحتلال يعلن انتقاله إلى "المرحلة العملية" لإغراق أنفاق غزة

غالانت يقترح على نتنياهو وغانتس موعدا لإجراء انتخابات

تقرير: مصر تضغط على "إسرائيل" وتحذرها قبل شهر رمضان من تطورات خطيرة

بسبب امتناعه عن فتح تحقيق في الإبادة الجماعية بغزة..جمعيات تونسية تقاضي كريم خان

الأخبار الرئيسية

أكسيوس: الولايات المتحدة تدرس "اعترافا محتملا" بالدولة الفلسطينية

لابيد: مستعدون للانضمام للحكومة بدلا من بن غفير وسموتريتش من أجل إنقاذ الأسرى

"حماس": مقترح باريس يتضمن انسحاب قوات الاحتلال وتمكين عودة النازحين

نتنياهو: نبذل جهودا "سرية" لإعادة المحتجزين بغزة

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية