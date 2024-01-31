حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل ضابط ثان في غزة، لترتفع حصيلة القتلى بين عسكرييه إلى 4 خلال 24 ساعة، والحصيلة الكلية إلى 561 جنديا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.



وقتل خلال مواجهات أمس الثلاثاء 3 جنود هم:

الرائد (احتياط) نيتسر سيمحي 30 عاما، وهو ضابط مقاتل في الكتيبة 87 من اللواء 14 سترايك،

والنقيب (احتياط) غابرييل شاني 28 عاما، قائد فريق في كتيبة الاستطلاع 6646، تشكيل ماروم فوكس (646).

ويوفال نير 43 عاما، جندي في كتيبة الاستطلاع 6646، لواء ماروم فوكس (646).

ضابط (احتياط) يتسهار هوفمان 36 عاما، قائد فصيلة في وحدة شيلداغ.

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي

وبحسب موقع تابع لوزارة الحرب الإسرائيلية، أصيب 2807 جنود منذ الـ7 من أكتوبر 2023، بينهم 1651 إصابة عادية، و729 إصابة متوسطة، و427 إصابة خطيرة.

فيما بلغ عدد المصابين منذ انطلاق العملية البرية في القطاع يوم 27 من أكتوبر الماضي 1293 إصابة، بينها 599 حالة طفيفة و431 متوسطة و263 حرجة.