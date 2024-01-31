  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البيت الأبيض: نسير بشكل صحيح وإيجابي بشأن صفقة تبادل بين إسرائيل و"حماس"

الأربعاء 31 يناير 2024 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: نسير بشكل صحيح وإيجابي بشأن صفقة تبادل بين إسرائيل و"حماس"



واشنطن/سما/

أفاد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تسير بشكل صحيح وإيجابي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن "المحادثات مثمرة وتسير في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أنه كان هناك تقدم جيد بشأن تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس"، وأن "اعتبار المحادثات مستمرة هو أمر إيجابي في حد ذاته".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن "مناورة و خطة سرية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدف إلى إنشاء حكومة عسكرية في غزة، وقيام دولة فلسطينية مستقبلية.


وقالت الصحيفة: "تتضمن المرحلة الأولى تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية شاملة في غزة، للإشراف على المساعدات الإنسانية وتحمل المسؤولية عن السكان المدنيين، خلال الفترة الانتقالية".

وأضافت: "ستكون المرحلة الثانية، تشكيل تحالف عربي دولي يضم السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين وغيرها"، مشيرة إلى أنه من "المقرر أن يكون هذا التحالف جزءًا من اتفاق تطبيع إقليمي أوسع، يدعم إنشاء السلطة الفلسطينية الجديدة".


وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون هناك إنشاء سلطة فلسطينية جديدة "سيكون المسؤولون فيها لاينتمون لحركة حماس ولا ينتمون أيضا بشكل مباشر لرئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس)"، مضيفة أن "إسرائيل سيكون لها الحق في إجراء عمليات أمنية في غزة".


وبحسب الصحيفة نفسها، فإنه إذا "سارت هذه المرحلة بسلاسة في إطار جدول زمني، محدد مسبقا، مدته سنتان إلى أربع سنوات، فسوف تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية محددة على أراضي السلطة الفلسطينية".


واعتبرت الصحيفة أن "تلك الخطة التي تمثل بالون اختبار" من نتنياهو، تتماشى مع جهود التسوية الشاملة في الشرق الأوسط، التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تشمل غزة والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.

الأكثر قراءة اليوم

"تنتظر رد حماس".. خطة لوقف إطلاق النار في غزة

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

جيش الاحتلال يعلن انتقاله إلى "المرحلة العملية" لإغراق أنفاق غزة

غالانت يقترح على نتنياهو وغانتس موعدا لإجراء انتخابات

تقرير: مصر تضغط على "إسرائيل" وتحذرها قبل شهر رمضان من تطورات خطيرة

واشنطن: نرى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة...

الأخبار الرئيسية

"حماس": مقترح باريس يتضمن انسحاب قوات الاحتلال وتمكين عودة النازحين

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

photo_2024-01-31_17-33-29

فيديو: المقاومة تستهدف تجمعات ودبابات الاحتلال في محاور قطاع غزة

photo_2024-01-31_14-45-44

12 شهيداً بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.. ووضع كارثي في مستشفيات خانيونس ينذر باستشهاد العشرات

إصابة 10 جنود إسرائيليين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية