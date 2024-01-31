فيديو: المقاومة تستهدف تجمعات ودبابات الاحتلال في محاور قطاع غزة

غزة/سما/

خاضت المقاومة الفلسطينية، في اليوم الـ117 من ملحمة "طوفان الأقصى"، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور قتال في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاه 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب غرب مدينة غزة واشتعال النيران فيها.

كذلك، أعلنت الكتائب استهداف دبابة من نفس النوع وبالقذيفة نفسها غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أشارت إلى استهدافها تحشدات الاحتلال المتوغلة شمال قطاع غزة بمفارز الهاون.

وفي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة أعلنت كتائب القسام استهدافها جرافة عسكرية من نوع "D9" ودبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بثلاثة "قذائف ياسين 105".



بدورها، أعلنت سرايا القدس تنفيذ عمليات استهداف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ (بدر1 و 107) على تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس.

واستهدف مقاومو السرايا مجموعة من جنود الاحتلال تتحصن في أحد المباني، بصاروخ 107 موجه، في محور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

كذلك، استهدفت السرايا جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محور التقدم شرق مخيم البريج.

كما أعلنت عن خوضها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في منطقة "العرايشية" ومنطقة "بطن السمين" غرب وجنوب غرب خانيونس.

وفي بيان آخر أعلنت عن تمكن مجاهدوها من تفجير دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط جورة العقاد بخانيونس، وقصفها بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو في محيط الحي النمساوي غرب خانيونس.

كما أـكدت خوضها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في محور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب غزة.





من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين خوض مقاوميها اشتباكات مع قوات الاحتلال في المناطق الغربية لمدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة.

وفي عملية استحكام مدفعي، استهدف مقاومو الكتائب تموضعاً وانتشاراً لجنود الاحتلال في غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأكد المقاومون تحقيق إصاباتٍ مباشرة في صفوف قوات الاحتلال المستهدفة.

كما أعلنت عن دك مقر القيادة العسكرية الصهيونية ومهبط الطيران في مغتصبة رعيم بعدد من الصواريخ .

أما كتائب شهداء الأقصى، فتمكن مقاوموها من قنص جندي إسرائيلي في محور غرب مدينة خان يونس.

كذلك، استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون وصواريخ "الأقصى" قصيرة المدى غرب المدينة.

يُشار إلى أنّ الإعلام الإسرائيلي أفاد، صباح اليوم، بارتفاع حصيلة قتلى "الجيش" الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 561، بينهم 224 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بدء الهجوم البري على القطاع.