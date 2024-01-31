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إصابة 10 جنود إسرائيليين بمعارك غزة خلال 24 ساعة

الأربعاء 31 يناير 2024 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 10 جنود إسرائيليين بمعارك غزة خلال 24 ساعة



القدس المحتلة/سما/

تفيد معطيات الجيش الإسرائيلي الأربعاء، بإصابة 10 جنود بالمعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 2807 مقارنة بـ 2797 يوم الثلاثاء، وبذلك يكون 10 جنود أصيبوا منذ أمس.

وأشار الجيش إلى أنه منذ بداية الحرب "أصيب 427 بجروح خطيرة و729 بجروح متوسطة و1651 بجروح طفيفة".

ومن بين 2807 أصيبوا منذ بداية الحرب فإن "1293 أصيبوا بالمعارك البرية بقطاع غزة ارتفاعا من 1283 يوم أمس"، وفق معطيات الجيش "من بينهم 263 بجروح خطيرة و431 بجروح متوسطة و599 بجروح طفيفة".

واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي فإن "382 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 37 بحالة خطيرة و239 متوسطة و106 طفيفة".

وأعلن الجيش ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 560 بينهم 223 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من ذات الشهر.

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