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تفكيك عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في السويد

الأربعاء 31 يناير 2024 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفكيك عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في السويد



فككت الشرطة في السويد جسما قالت في بادئ الأمر إنه "مشبوه وخطير"، ثم رجحت أنه عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم؛ اليوم الأربعاء.

وقال السفير الإسرائيلي في السويد عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الحديث يدور عن محاولة تنفيذ عملية ضد السفارة وموظفيها".

وأضاف "نثمن ما قامت به السلطات السويدية من رد سريع. ’الإرهاب’ لن يخيفنا".

وقالت الشرطة السويدية في وقت سابق إنه "تم العثور على شيء قد يكون خطيرا قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، ويجري التحقق منه".

وقال متحدث باسم الشرطة، إن "موظفين في السفارة اتصلوا بالشرطة عند الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش وأبلغوا السلطات بوجود شيء ما على الأرض بالخارج ربما يكون خطيرا".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أن "فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للتحقق من الأمر"؛ فيما رفض الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن حجم أو شكل الجسم الذي عثر عليه لحين التحقق منه.

ووصلت قوات من الشرطة السويدية إلى المكان وجرى فرض طوق أمني حول منطقة واسعة قرب السفارة الإسرائيلية.

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