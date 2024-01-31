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الاحتلال: لواء الاحتياط الخامس ينسحب من غزة ليبقى لواء احتياطي واحد فقط في القطاع

الأربعاء 31 يناير 2024 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: لواء الاحتياط الخامس ينسحب من غزة ليبقى لواء احتياطي واحد فقط في القطاع



القدس المحتلة / سما/

 قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن لواء الاحتياط الخامس غادر غزة الليلة الماضية وأنهى مهمته، ليبقى لواء احتياطي واحد فقط في القطاع.
وأضافت: “يواصل الجيش الإسرائيلي تقليص قوات الاحتياط الإضافية في قطاع غزة، فقد غادر لواء الاحتياط الخامس قطاع غزة الليلة وأنهى مهمته”.
وتابعت: “في الأسابيع الأخيرة، قاتل اللواء في شمال قطاع غزة ضمن الفرقة 162، وسيطر على الشريط الساحلي غرب مدينة غزة”.
ولفتت إذاعة الجيش إلى أنه “الآن لا يزال هناك لواء احتياطي واحد فقط في غزة، لواء المظليين 646 في خانيونس (جنوب القطاع)”.

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