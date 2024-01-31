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"دور لا غنى عنه".. بلينكن يحض الأونروا على التحقيق في اتهامات تمس المنظمة

الأربعاء 31 يناير 2024 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"دور لا غنى عنه".. بلينكن يحض الأونروا على التحقيق في اتهامات تمس المنظمة



القدس المحتلة / سما/

حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التحقيق في اتهامات لعاملين فيها بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل.

ونأى وزير الخارجية الأمريكي بنفسه عن الدعوات لوضع حد لعملها.

واعتبر بلينكن أن الاتهامات "مثيرة للقلق بدرجة كبيرة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتابع عن كثب "للتأكد من إجراء تحقيق شامل ودقيق في هذا الأمر ومن وجود مساءلة واضحة".

ولفت إلى أن "الأونروا أدت ولا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه على الإطلاق في الحرص على نيل رجال ونساء وأطفال في غزة مساعدة هم بأمس الحاجة إليها".

وتابع "لا يمكن لأحد أن يلعب الدور الذي تضطلع به الأونروا، وبالتأكيد ليس في المدى القريب، لا أحد يمتلك القدرة أو البنية للقيام بما تقوم به الأونروا".

وشدد قائلا "من منظورنا، من المهم بل أكثر من مهم ومن الضروري أن يستمر هذا الدور".

واعتبر أن "هذا الأمر يؤكد ضرورة أن تتصدى الأونروا لهذه المسألة بأسرع وأدق ما يمكن".

وأعلنت دول رئيسية مانحة للأونروا في مقدمتها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة ضالعون في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

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