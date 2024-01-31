اليوم: مجلس الأمن يبحث "تدابير" المحكمة الدولية لإسرائيل

غزة / سما/

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت رفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وقررت أنه يجب على إسرائيل "اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.