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إعلام عبري: بن غفير دعا لبدء “مشروع تجريبي” لتشجيع هجرة سكان غزة

الأربعاء 31 يناير 2024 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: بن غفير دعا لبدء “مشروع تجريبي” لتشجيع هجرة سكان غزة



القدس المحتلة / سما/

كشف إعلام عبري أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا في الأيام الماضية إلى بدء “مشروع تجريبي” لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة.

وقالت القناة “13”، مساء الثلاثاء، إن دعوة بن غفير جاءت خلال نقاش للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بعد قرار محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي بخصوص دعوى “إبادة جماعية” رفعتها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفيما لم تحدد القناة يوم انعقاد الاجتماع، نقلت عن بن غفير قوله: “نحن بحاجة إلى تعزيز مشروع تجريبي لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان غزة”.

وادعى بن غفير أن “هناك من سكان غزة من سيبيعون كلية للخروج من غزة، ويجب (استغلال) هذا الأمر”، وفق قوله.

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، انتقدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار بشأن الحرب على قطاع غزة.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى جنوب إفريقيا، وأمرتها باتخاذ تدابير “لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين”، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

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