تقرير: تضرُّر نصف مباني غزة منذ بداية الحرب

غزة / سما/

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن ما لا يقل عن نصف المباني في قطاع غزة تضرر أو دُمر منذ بداية الحرب هناك قبل نحو 4 أشهر.

وتشير بيانات الأقمار الاصطناعية التي حللتها جامعات أميركية واطلعت عليها بي بي سي، إلى أن ما بين 144 ألفاً و175 ألف مبنى في جميع أنحاء الشريط الساحلي قد تضررت أو دُمرت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ويعادل هذا ما بين 50 في المائة و61 في المائة من مباني غزة.وتظهر الصور التي حللها كوري شير من جامعة مدينة نيويورك وجامون فان دن هويك من جامعة ولاية أوريغون، أن القصف على جنوب ووسط قطاع غزة قد اشتد منذ بداية ديسمبر (كانون الأول).ووفقاً للتحليل، تضررت مدينة خان يونس، وهي المدينة الرئيسية في جنوب غزة؛ حيث يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن قادة «حماس» العسكريين لديهم معاقل بها، بشكل خاص.

وأكدت إسرائيل مراراً أنها في حالة حرب مع حماس، وليس مع المدنيين الفلسطينيين. وتتهم حماس بتنفيذ هجمات من مناطق سكنية ومستشفيات ومبانٍ مدنية أخرى، وباستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتنفي حما» ذلك.

وفي جميع أنحاء قطاع غزة، دُمرت مناطق سكنية، وتحولت شوارع التسوق المزدحمة سابقاً إلى أنقاض، ودُمرت الجامعات واختلطت الأراضي الزراعية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وأظهرت الصور أن أكثر من 38 ألف مبنى في خان يونس قد دُمر أو تضرر.

وفرَّ آلاف الأشخاص من المدينة الواقعة في الجنوب.

ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش الآن أكثر من 1.3 مليون شخص من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، أو أكثر من نصف سكان قطاع غزة، في رفح، على الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر.