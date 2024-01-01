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وزير خارجية النرويج يوجه دعوة إلى الدول التي تصدر أسلحة لإسرائيل

الأربعاء 31 يناير 2024 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية النرويج يوجه دعوة إلى الدول التي تصدر أسلحة لإسرائيل



القدس المحتلة / سما/

وجه وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدا، اليوم الأربعاء دعوة إلى الدول التي تصدر أسلحة لإسرائيل، لإجراء تقييم حول هذه الخطوة.

وقال الوزير إنه يجب على "الدول التي تصدر أسلحة إلى إسرائيل أن تقيم إذا ما كانت تساهم في إبادة جماعية محتملة".

ويأتي تصريح الوزير بعد أيام من إعلانه أن بلاده قررت مواصلة تمويلها إن وكالة "الأونروا"، قائلا إنها "تمثل شريان الحياة للملايين من الأشخاص الذين يعانون من ظروف مأساوية في غزة وفي المنطقة بأكملها".

وفي ملف‭‭‭‭ ‬‬‬‬أعده "الموساد" اتهمت إسرائيل بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالمشاركة في عمليات خطف وقتل خلال هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب في غزة.

ويزعم الملف المكون من 6 صفحات، أن نحو 190 موظفا في الأونروا بينهم معلمون ينتمون لحركة "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، ويضم الملف أسماء وصورا لأحد عشر منهم.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير معلومات لتشويه الأونروا التي تقول إنها فصلت بعض موظفيها على خلفية هذه الاتهامات وأنها تحقق فيها.

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