  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

على قرار إبعاده من الكنيست بأبيات لشاعرين سعودي وفلسطيني

الأربعاء 31 يناير 2024 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
على قرار إبعاده من الكنيست بأبيات لشاعرين سعودي وفلسطيني



القدس المحتلة / سما/

توجه النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، إلى النواب الإسرائيليين قائلا: "قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين".

وبعد قرار إبعاده من الكنيست لمدة أسبوعين بسبب أقواله ومواقفه ضد اليمين الذين طالبوا بقصف غزة بالقنابل النووية، قال الطيبي: "بما يخص قرار اليوم بإبعادي من الكنيست، في الأسابيع القادمة خطر على بالي أبيات للشاعر السعودي محمد إبراهيم السويلم يقول فيها:
قل للحمير وإن طالت معالفها
لن تسبق الخيل
في ركض الميادين".
 
وقاطعت النائبة الإسرائيلية تالي غوتليب خطاب الطيبي وقالت: "هذا عم يبهدل فينا".
 
وأضاف الطيبي أبياتا أخرى للشاعر أحمد مطر: 
"قل للحمير وإن تعالى صوتها.. ما قص أجنحة الصقور نهيق
لأن الخيل قد قلّت تحلت حمير الحيّ بالسّرج الأنيق".
 
وعقب الطيبي على ذلك بالقول: "أنا مصمم على كل أقوالي ولا أتراجع عنها.. وسأستمر بمواقفي ضد الحرب والعدوان ونواب اليمين الفاشي رغم هذا القرار الجائر" .

الأكثر قراءة اليوم

توقعات مصرية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في هذا الموعد..

كواليس وتفاصيل خطّة أمريكا والحلفاء: إصلاحات بالسلطة وحكم غزّة وتعيين رئيس وزراءٍ جديدٍ بصلاحياتٍ

الكشف عن أبرز النقاط التي تضمنتها "وثيقة باريس"

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

جيش الاحتلال يعلن انتقاله إلى "المرحلة العملية" لإغراق أنفاق غزة

"أبدى تفهمه لغضب اسرائيل" .. هجوم وغضب في مصر بعد حوار "السادات" مع الإسرائيليين

الأخبار الرئيسية

عبد الله بن زايد يؤكد لمفوض "الأونروا" دعم الإمارات للوكالة

مسؤول إسرائيلي: احتمالات صفقة التبادل مرتفعة لأن بايدن يريد إنهاء الحرب

لا تؤيد اغلاق الاونروا بشكل فوري .. حكومة نتنياهو تخشى من كارثة بغزة تجبرها على وقف الحرب

الحرب على غزة: معارك ضارية والعثور على عدد كبير من جثامين الشهداء شمال القطاع

"تنتظر رد حماس".. خطة لوقف إطلاق النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية