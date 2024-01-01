وزير الخارجية القطري لمستشار بايدن: يجب خفض التصعيد العسكري في غزة

غزة / سما/

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، سبل خفض التصعيد في قطاع غزة.

كما اجتمع وزير الخارجية القطري مع مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وتوم كول رئيس لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي، وغريغوري ميكس عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، كل على حدة.

وبحسب بيان للوزارة على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تمت مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين، إن سوليفان والمسؤول القطري التقيا "لمناقشة آخر التطورات بين إسرائيل وحماس في غزة وكذلك للحديث عن جهودنا المستمرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن"، وأضاف أن البيت الأبيض سيقدم بيانا عن اللقاء قريبا.

وذكر كيربي أنه من المقرر أن يلتقي سوليفان أيضا بعائلات الأمريكيين الذين تحتجزهم "حماس" كرهائن.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد تحدثت عن توصل إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس إلى اتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن في قطاع غزة.