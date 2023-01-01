  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى وقصف إسرائيلي في جنوبي لبنان

الأربعاء 31 يناير 2024 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى وقصف إسرائيلي في جنوبي لبنان



القدس المحتلة / سما/

تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، صباح الأربعاء، على طول الحدود اللبنانية، فيما دوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى محذرة من إطلاق صواريخ وتسلل مسيرات من الأراضي اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة "المنارة" في الجليل الأعلى.

وتجدد القصف الإسرائيلي الذي يستهدف أطراف بلدات حدودية جنوبي لبنان، وسط التوتر المستمر في المناطق الحدودية بفعل التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات، فيما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفا، واستهدفت بنيران الرشاشات الثقيلة عدة مواقع وبلدات جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية، وتجمعات لجنود إسرائيليين "بالأسلحة المناسبة"، مضيفا أنه حقق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قصفا يوميا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

الأكثر قراءة اليوم

توقعات مصرية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في هذا الموعد..

كواليس وتفاصيل خطّة أمريكا والحلفاء: إصلاحات بالسلطة وحكم غزّة وتعيين رئيس وزراءٍ جديدٍ بصلاحياتٍ

الكشف عن أبرز النقاط التي تضمنتها "وثيقة باريس"

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

جيش الاحتلال يعلن انتقاله إلى "المرحلة العملية" لإغراق أنفاق غزة

"أبدى تفهمه لغضب اسرائيل" .. هجوم وغضب في مصر بعد حوار "السادات" مع الإسرائيليين

الأخبار الرئيسية

لا تؤيد اغلاق الاونروا بشكل فوري .. حكومة نتنياهو تخشى من كارثة بغزة تجبرها على وقف الحرب

الحرب على غزة: معارك ضارية والعثور على عدد كبير من جثامين الشهداء شمال القطاع

"تنتظر رد حماس".. خطة لوقف إطلاق النار في غزة

255470

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

أكسيوس: مستشار نتنياهو في واشنطن.. اليوم التالي للحرب يشمل التطبيع مع السعودية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية