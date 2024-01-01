الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر بعدة صواريخ

سما / وكالات /

قالت جماعة الحوثي، إنها استهدفت المدمرة الأمريكية "يو أس أس غريفلي" في البحر الأحمر، بعدة صواريخ.



وأشار بيان صدر عن الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إلى أن "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت صواريخ على المدمرة الأمريكية في البحر الأحمر".

وأضاف، أن "كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي، المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها، ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".



وشدد على الموقف السابق، باستمرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة، حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار.



وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، أعلنت الثلاثاء، استعدادها لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، على خلفية قيامهما بشن هجمات جوية على مواقع عسكرية للجماعة.