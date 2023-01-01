الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال العام الماضي

رام الله / سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 5.48% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 111.09 خلال عام 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن السبب الرئيس لهذا الارتفاع الحاد يعود إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن الأنشطة الرئيسة.

وأشار "الإحصاء" إلى أن الارتفاع في الأنشطة جاء في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 15.75%، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 8.40%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.59%، والصناعات التحويلية بنسبة 0.51%، بينما انخفضت أسعار السلع ضمن إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بمقدار 0.37% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

ولفت إلى أن أسعار المنتج للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً سجلت ارتفاعاً حاداً نسبته 6.04%، كما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة إلى الخارج ارتفاعاً نسبته 0.38% خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً حاداً نسبته 11.22% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2023أ، إذ بلغ الرقم القياسي العام 127.09 خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة ﺒ 114.27 خلال شهر تشرين الثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 12.07%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 128.63 خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة ﺒ 114.78 خلال شهر تشرين الثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.90%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 112.74 خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بـ 109.56 خلال شهر تشرين الثاني 2023 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً حاداً نسبته 25.35%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 50.35%، فيما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة ارتفاعاً حاداً نسبته 9.04%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 5.79%، وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 5.26%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.39%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج، كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.20% خلال شهر كانون الأول 2023 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر كانون الأول 2023، إذ استقر الرقم عند 102.46، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.