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الحرب على غزة: معارك ضارية والعثور على عدد كبير من جثامين الشهداء شمال القطاع

الأربعاء 31 يناير 2024 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على غزة: معارك ضارية والعثور على عدد كبير من جثامين الشهداء شمال القطاع



غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 117 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 114 شهيدا و249 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 26751 شهيد و 65636 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وعثر مواطنون على 30 جثمانًا داخل مدرسة خليفة بن زايد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وحسب الشهود فان الشهداء كانوا مكبلين الايدي والقماش على أعينهم وتم اعدامهم من قبل الاحتلال ودفنهم تحت الرمال في أكياس بلاستيكية سوداء.

وكان الناطق باسم الصحة بغزة د اشرف القدرة تحدث امس عن إعدامات ميدانية بخان يونس.

جنوب القطاع .

وواصل جيش الاحتلال محاولاته اجتياح خان يونس بعد احكام الحصار عليها.

وقتل جيش الاحتلال ١٧ مواطنا من خان يونس خلال الساعات الاخيرة.

واستشهدت امرأة واصيب زوجها في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وتراجعت آليات الاحتلال من محيط مستشفى الأمل بعد تدمير أسواره ، مع استمرار الاستهدفات وإطلاق النار في محيط المستشفى.

وفي رفح وقع استهدافين بشكل متزامن الاول قصف موقع للمقاومة محيط مسجد ذو النورين والثاني ارض فارغة شرق بوابة صلاح الدين على الحدود مع مصر.

واعلنت طواقم الدفاع المدني تمكنها من نقل واسعاف عدة اصابات من النساء ، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لأرض فارغة على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب محافظة رفح الليلة .

وسط قطاع غزة

وارتقى 11 شهيدا وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الحدبة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى شهداء وعدد المصابين في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ووقعت عشر اصابات بعد قصف الاحتلال محيط مدرسة العروبة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت المدفعية بشكل عنيف محيط مسجد الدعوة شماليّ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة شمال قطاع غزة.

واصيب عدة مواطنين في استهداف طائرات الاحـتلال لمنزل بمنطقة السدرة في حي الدرج بمدينة غزة.

ودمرت قوات الاحتلال مربعات سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة اضافة لبرج مشتهى الذي يضم عشرات الشقق السكنية.

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