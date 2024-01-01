الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت زوجة غسان زواهرة من مخيم الدهيشة للضغط عليه لتسليم نفسه، كما اعتقلت الاسير المحرر محمود فرارجة، والجريح معتز اسامة المصري، والشاب يوسف مراد سلهب، وعصام عبيد الله طقاطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قلقيلية واعتقلت مصطفى خرفان من بلدة عزون بعد دهم منزله وتفتيشه، والأسير المحرر الشاب محمود خدرج من المدينة.

ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال موسى يعقوب هيلانة، ونجليه ناصر ويعقوب من عين عريك.

ومن سلوان جنوب الاقصى اعتقلت الشاب المقدسي محمد بامية من حي الثوري بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.