  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

الأربعاء 31 يناير 2024 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة



رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت زوجة غسان زواهرة من مخيم الدهيشة للضغط عليه لتسليم نفسه، كما اعتقلت الاسير المحرر محمود فرارجة، والجريح معتز اسامة المصري، والشاب يوسف مراد سلهب، وعصام عبيد الله طقاطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قلقيلية واعتقلت مصطفى خرفان من بلدة عزون بعد دهم منزله وتفتيشه، والأسير المحرر الشاب محمود خدرج من المدينة.

ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال موسى يعقوب هيلانة، ونجليه ناصر ويعقوب من عين عريك.

ومن سلوان جنوب الاقصى اعتقلت الشاب المقدسي محمد بامية من حي الثوري بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.

الأكثر قراءة اليوم

توقعات مصرية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في هذا الموعد..

كواليس وتفاصيل خطّة أمريكا والحلفاء: إصلاحات بالسلطة وحكم غزّة وتعيين رئيس وزراءٍ جديدٍ بصلاحياتٍ

الكشف عن أبرز النقاط التي تضمنتها "وثيقة باريس"

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

جيش الاحتلال يعلن انتقاله إلى "المرحلة العملية" لإغراق أنفاق غزة

رئيس الشاباك زار القاهرة ليلة أمس لبحث ملفات حساسة ...

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية تكشف لأول مرة عن ملامح “خطة” إسرائيل لليوم التالي للحرب على قطاع غزة..

لا تؤيد اغلاق الاونروا بشكل فوري .. حكومة نتنياهو تخشى من كارثة بغزة تجبرها على وقف الحرب

الحرب على غزة: معارك ضارية والعثور على عدد كبير من جثامين الشهداء شمال القطاع

"تنتظر رد حماس".. خطة لوقف إطلاق النار في غزة

255470

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية