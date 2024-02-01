طقس فلسطين: شديد البرودة وأمطار متفرقة

رام الله / سما/

يستمر اليوم الأربعاء تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً الى شديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا خاصة على المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء و الليل: يكون الجو شديد البرودة وتبقى الفرصة مهياة لسقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشمالية و خلال ساعات الليل المتاخرة يحتمل تشكل الصقيع فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

الخميس 2024/02/01: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة ,ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 2024/02/02: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة ,ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 2024/02/03: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة ,ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة. 2- شدة سرعة الرياح .3- خطر التزحلق على الطرقات. 4- تدني مدى الرؤيا الأفقية. 5- احتمالية تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة من يوم الأربعاء وفجر الخميس.