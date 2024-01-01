  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحقيق: الاحتلال يستخدم بعدوانه على غزة 14 نوعا من المسيرات (فيديو)

الأربعاء 31 يناير 2024 02:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق: الاحتلال يستخدم بعدوانه على غزة 14 نوعا من المسيرات (فيديو)



غزة/سما/

أظهر تحقيق للجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم في عدوانه على قطاع غزة 14 نوعا من الطائرات المسيرة.

وتقوم تلك الطائرات بعدة وظائف أهمها جمع المعلومات ومساعدة الطائرات الحربية المقاتلة والقوات البرية على تنفيذ مهامها.

وقد تتبع التحقيق، تفاصيل وأنواع تلك الطائرات الإسرائيلية التي تتجسس على المقاومة عبر صور حصرية حصلت عليها الجزيرة.

وكشف التحقيق أن هناك نوعين من تلك الطائرات الاستخباراتية الإسرائيلية، نوع مأهول بالأفراد والآخر مسير غير مأهول.

وتتكون الطائرات المأهولة بالأفراد من 6 أنواع، وتساعد هذه الطائرات في حركة القوات البرية والمناورات التي تقوم بها، كما أنه يحرك ويشرف على حركة الطيران الحربي.

أما الطائرات غير المأهولة بالأفراد فيستخدم جيش الاحتلال 8 أنواع منها وتستخدم بالرصد والتتبع ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والرصاص، وهي مقسمة إلى 3 أنواع فمنها ما يطير على ارتفاعات عالية، ومنها حوامات متوسطة الحجم، والأخيرة المسيرات الصغيرة.

الأكثر قراءة اليوم

توقعات مصرية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في هذا الموعد..

كواليس وتفاصيل خطّة أمريكا والحلفاء: إصلاحات بالسلطة وحكم غزّة وتعيين رئيس وزراءٍ جديدٍ بصلاحياتٍ

الكشف عن أبرز النقاط التي تضمنتها "وثيقة باريس"

رئيس الشاباك زار القاهرة ليلة أمس لبحث ملفات حساسة ...

"أبدى تفهمه لغضب اسرائيل" .. هجوم وغضب في مصر بعد حوار "السادات" مع الإسرائيليين

شاهد..اغتيال 3 شبان بنيران الاحتلال داخل مستشفى ابن سينا في جنين

مقترح وقف إطلاق النار في غزة يشمل 3 مراحل.. وفد حماس في القاهرة يناقش التفاصيل

الأخبار الرئيسية

255470

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

أكسيوس: مستشار نتنياهو في واشنطن.. اليوم التالي للحرب يشمل التطبيع مع السعودية

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

1910652958

جيش الاحتلال يعلن انتقاله إلى "المرحلة العملية" لإغراق أنفاق غزة

20240130183519afpp-1973075882.h-730x438

منسقة الشؤون الإنسانية في غزة: لا يوجد بديل عن خدمات "أونروا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية