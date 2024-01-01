صواريخ من سوريا تجاه الجولان.. وجيش الاحتلال يرد بنيران المدفعية

القدس المحتلة/سما/

وصلت ثلاثة صواريخ أطلقت من سوريا إلى الجولان المحتل، الثلاثاء، وردّ جيش الاحتلال على مصدر الصواريخ بالقصف المدفعي، فيما لم يشر الاحتلال إلى أي أضرار أو إصابات بسبب الصواريخ، كما لم تعلن أي جهة تبني العملية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من الأراضي السورية، وسقوطها في منطقة مفتوحة في هضبة الجولان، والجيش الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي".

من جانبها، قالت القناة (12) الخاصة، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أطلقت جماعات مسلحة، في أكثر من مناسبة، قذائف صاروخية تجاه إسرائيل، غالبا ما تعلن تل أبيب سقوطها في مناطق مفتوحة.

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه عرب العرامشة في الجليل الغربي شمال إسرائيل، وسقط في منطقة مفتوحة، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن "حزب الله" اللبناني "استهداف موقع ‏الضهيرة الإسرائيلي بصاروخ بركان، وإصابته إصابة مباشرة".

على جانب آخر، أعلنت كتائب حزب الله - العراق "تعليق" العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد؛ بغية عدم "إحراج" الحكومة العراقية، وذلك بعدما تعهّدت واشنطن بالرد "بالطريقة الملائمة" على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

وجاء في بيان نشرته الكتائب في موقعها الإلكتروني: "نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال؛ دفعا لإحراج الحكومة العراقية".

وردا على الإعلان، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن العبرة في "الأفعال لا الأقوال".