  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بسبب امتناعه عن فتح تحقيق في الإبادة الجماعية بغزة..جمعيات تونسية تقاضي كريم خان

الأربعاء 31 يناير 2024 02:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب امتناعه عن فتح تحقيق في الإبادة الجماعية بغزة..جمعيات تونسية تقاضي كريم خان



وكالات/سما/

أعلن ممثلو جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي تقديم شكوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، بسبب “امتناعه” عن فتح تحقيق في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.


واستنكرت الشخصيات الوطنية التونسية  خلال ندوة صحافية الثلاثاء في العاصمة “رفض المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات و دول في ملفات عُرضت عليه”.
وأكد المحامي عدنان الإمام لإذاعة موزاييك أن “هذه الدعوى الجزائية المقدمة تستند على أن كريم أحمد خان له صلاحية فتح بحث تحقيقي في مجريات جريمة الإبادة الجماعية، التي كان على تام بأنها ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة وأن الفصل 15 من نظام روما يمكنه من فتح تحقيق في الغرض”.
وأضاف “أحمد خان كان شاهد العيان على ذلك بحكم أنه انتقل إلى رفح وعاين منع الدواء والماء والغذاء والكهرباء وكل مرافق الحياة الأساسية على الشعب الفلسطيني واكتفى بتصريحات عامة، في حين كان من الواضح من خلال تصريحات كبار المسؤولين الصهاينة نيتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وتأكد ذلك بمجريات الأحداث التي آلت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير أكثر من 320 ألف مسكن”.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكنها لم تدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

توقعات مصرية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في هذا الموعد..

كواليس وتفاصيل خطّة أمريكا والحلفاء: إصلاحات بالسلطة وحكم غزّة وتعيين رئيس وزراءٍ جديدٍ بصلاحياتٍ

الكشف عن أبرز النقاط التي تضمنتها "وثيقة باريس"

رئيس الشاباك زار القاهرة ليلة أمس لبحث ملفات حساسة ...

"أبدى تفهمه لغضب اسرائيل" .. هجوم وغضب في مصر بعد حوار "السادات" مع الإسرائيليين

شاهد..اغتيال 3 شبان بنيران الاحتلال داخل مستشفى ابن سينا في جنين

مقترح وقف إطلاق النار في غزة يشمل 3 مراحل.. وفد حماس في القاهرة يناقش التفاصيل

الأخبار الرئيسية

255470

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

أكسيوس: مستشار نتنياهو في واشنطن.. اليوم التالي للحرب يشمل التطبيع مع السعودية

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

1910652958

جيش الاحتلال يعلن انتقاله إلى "المرحلة العملية" لإغراق أنفاق غزة

20240130183519afpp-1973075882.h-730x438

منسقة الشؤون الإنسانية في غزة: لا يوجد بديل عن خدمات "أونروا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية