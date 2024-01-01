غالانت: إذا أطلقت النيران على "إسرائيل" من لبنان فالوضع في حيفا لن يكون جيدا لكنه ببيروت سيكون مدمرا

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إنه إذا تحرك الجيش الإسرائيلي في الشمال فسيكون الرد مدمرا بالنسبة لحزب الله ولبنان.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غالانت أن الوضع في الجنوب اللبناني سيكون مدمرا في حال انطلقت النيران من داخل الأراضي اللبنانية على بلاده، خاصة على مدينة حيفا الساحلية على البحر المتوسط.

وأفادت الصحيفة أن تصريحات يوآف غالانت جاءت أثناء إجراء وزير الدفاع الإسرائيلي تقييما للوضع الأمني في الجبهة الداخلية، مضيفا أنه "إذا أطلقت النار على إسرائيل من لبنان، فإن الوضع في مدينة حيفا لن يكون جيدا، أما في بيروت فسيكون الوضع مدمرا".



وحذر وزير الحرب الإسرائيلي من أن مدينة حيفا ومحيطها أكثر المناطق المهددة في "إسرائيل" في حال تم تفعيل النيران ضد إسرائيل من لبنان، مشيرا إلى أن الوضع في حيفا لن يكون جيدا ولكن في بيروت الوضع سيكون دمارا، على حد قوله.

يأتي ذلك على خلفية ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من توتر وتبادل متقطع لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.