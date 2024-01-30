  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يعلن انتقاله إلى "المرحلة العملية" لإغراق أنفاق غزة

الثلاثاء 30 يناير 2024 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن انتقاله إلى "المرحلة العملية" لإغراق أنفاق غزة



القدس المحتلة/سما/

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول خطته لإغراق أنفاق "حماس" في قطاع غزة ، وقال إنه انتقل إلى "المرحلة العملية".

وأصدر جيش الاحتلال بياناً، مساء اليوم الثلاثاء، قال فيه إن عدداً من الوحدات التابعة له، ولوزارة الأمن، "طوّرت بشكل مشترك أدوات عدة لضخ المياه بوتيرة عالية إلى أنفاق حركة حماس في القطاع، كجزء من مجموعة الأدوات المتنوّعة المتوفرة لديه للتعامل مع الأنفاق".

وبحسب بيان الجيش، تشمل القدرات التي طوّرها، "تركيب مضخات ومواسير، تزامناً مع نضج القدرات على المستوى الهندسي والنشاطات للعثور على فتحات الأنفاق المناسبة للمهمة. وسبق تشغيل القدرة عملاً مهنياً شاملاً، تضمن تحليل خصائص الأرض ومنظومة المياه في المنطقة من أجل عدة أمور، من بينها التأكد من عدم المساس بالمياه الجوفية في المنطقة"، بحسب زعمه.

كما زعم جيش الاحتلال أن ضخ المياه يتم فقط "في المسارات والمواقع المناسبة لذلك، مع اختيار أسلوب وطريقة التشغيل المناسبين لكل حالة على حدة".

وتابع أن "هذا المشروع يُشكّل أداة من ضمن مجموعة أدوات تابعة للجيش وأجهزة الأمن والتي طوّرت، خلال السنوات الأخيرة، للتعامل مع البنى التحتية لحركة حماس تحت الأرض. وتشمل الأدوات قصفاً من الجو، ومناورة تحت الأرض، وعمليات خاصة باستخدام وسائل تكنولوجية".


ويعتبر جيش الاحتلال أن عملية ضخ المياه إلى الأنفاق بالأدوات التي أعلن عنها خطوة هندسية وتكنولوجية مهمّة في التعامل مع التحديات تحت الأرضية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر إسرائيلية تقديرات تشير إلى أنّ شبكة أنفاق حماس أكبر من شبكة قطارات لندن، وتُمكّن قيادات حماس ومقاتليها من الاختباء لفترات طويلة بداخلها. 

وبحسب تقديرات الاحتلال، فإنّ حركة حماس تحتفظ بترسانتها الصاروخية وأسلحتها داخل الأنفاق، المنيعة على أجهزة الرقابة الإسرائيلية والغارات الجوية، كما يُعتقد إسرائيلياً أنّها تحتجز الرهائن في داخلها أيضاً.

في المقابل نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الجيش قولها:" " نتجه لوقف مشروع إغراق الأنفاق لأنه لم يحقّق النتائج المرجوة.

الأكثر قراءة اليوم

حماس" تعلن موقفها من صفقة تبادل الأسرى

كواليس وتفاصيل خطّة أمريكا والحلفاء: إصلاحات بالسلطة وحكم غزّة وتعيين رئيس وزراءٍ جديدٍ بصلاحياتٍ

الكشف عن أبرز النقاط التي تضمنتها "وثيقة باريس"

رئيس الشاباك زار القاهرة ليلة أمس لبحث ملفات حساسة ...

"أبدى تفهمه لغضب اسرائيل" .. هجوم وغضب في مصر بعد حوار "السادات" مع الإسرائيليين

شاهد..اغتيال 3 شبان بنيران الاحتلال داخل مستشفى ابن سينا في جنين

مقترح باريس لوقف إطلاق النار في غزة يشمل 3 مراحل.. وفد حماس في القاهرة يناقش التفاصيل

الأخبار الرئيسية

ماذا يقول آخر استطلاع للرأي في "إسرائيل"؟

20240130183519afpp-1973075882.h-730x438

مجلس الأمن الدولي يعبر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الخطير في غزة

جون-كيربي

واشنطن: نرى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة...

photo_2024-01-30_17-12-42

أبو حمزة: أسرى الاحتلال لن يعودوا إلّا بقرار المقاومة.. وتهديدات نتنياهو لن تُجدي نفعاً (فيديو)

توقعات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في هذا الموعد..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية