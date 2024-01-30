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كتائب حزب الله العراق تعلن تعليق عملياتها العسكرية ضد الاحتلال

الثلاثاء 30 يناير 2024 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب حزب الله العراق تعلن تعليق عملياتها العسكرية ضد الاحتلال



بغداد/سما/

أعلن الأمين العام لكتائب حزب الله العراق، أبو حسين الحميداوي، اليوم الثلاثاء، "تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد قوات الاحتلال، دفعاً لإحراج الحكومة العراقية".

وقال الحميداوي، في بيان، إنّ المقاومة الإسلامية "اتخذت قرارها بدعم أهل غزة، من دون أيّ تدخلٍ من الآخرين"، مؤكّداً أنّ الكتائب ستواصل الدفاع عن غزة بطرقٍ أخرى".

وأضاف: "إخوتنا في المحور، لا سيما في إيران، لا يعلمون كيفية عملنا الجهادي وكثيراً ما كانوا يعترضون على تصعيدنا ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا".

كذلك، أوصى الأمين العام لكتائب حزب الله العراق، مجاهدي الكتائب، بــــ"الدفاع السلبي مؤقتاً إن حصل أيّ عمل أميركي عدائي تجاههم".

وتعليقاً على القرار، أفادت وكالة "رويترز" بأنّ البنتاغون أحجم عن التعليق على قرار الكتائب، وقال: "الأفعال أصدق من الكلمات".

وأضاف أنّه "لا جدوى من تصعيد التوتر في المنطقة"، مؤكّداً أنّ الولايات المتحدة "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة، للدفاع عن مصالحها وقواتها".

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