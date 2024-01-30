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ارتفاع سعر الوقود في "إسرائيل" بدءا من فبراير المقبل

الثلاثاء 30 يناير 2024 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع سعر الوقود في "إسرائيل" بدءا من فبراير المقبل



القدس المحتلة/سما/

ترتفع أسعار الوقود والمحروقات في البلاد، بـ16 أغورة لليتر الواحد، بدءا من فجر يوم الخميس المقبل الموافق للأول من شباط/ فبراير 2024، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 7.38 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 22 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ووفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية فإن "مدير إدارة الوقود في وزارة الطاقة والبنية التحتية ينشر في نهاية كل شهر سعر بنزين من نوع 95 في المحطة للشهر التالي، وفقا للصيغة المقررة في مرسوم الرقابة على أسعار السلع والخدمات. وبموجب المرسوم، يتم تحديد سعر البنزين في المحطة على أساس متوسط ​​أسعار الوقود لخمسة أيام في تداولات حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك قبل آخر يومي عمل من كل شهر. بالإضافة إلى ذلك، يشمل السعر سلة مصاريف التسويق والضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة".

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