أبو حمزة: أسرى الاحتلال لن يعودوا إلّا بقرار المقاومة.. وتهديدات نتنياهو لن تُجدي نفعاً (فيديو)

غزة/سما/

أكّد المتحدث باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أنّ "تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تُجدي نفعاً"، مشدّداً على أنّ الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة.

وقال أبو حمزة إنّ المقاومة الفلسطينية "أسقطت عدداً كبيراً من مسيّرات العدو على امتداد القطاع"، واستهدفت خطوط الإمداد لجيش الاحتلال.

وقدّر المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صبر الشعب الفلسطيني في غزّة، مؤكداً مواصلة التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كل المحاور.

ووجّه "تحيةً إلى رديف مقاومتنا والسلاح، الأخوة في حزب الله واليمن ومقاومة العراق الباسلة، وكل من حذا حذوهم".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سرايا القدس خوضها اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني وآلياته في محوري التقدم، غربي مدينة غزة وجنوبيّها.

وأعلنت قصف تجمع لجنود العدو وآلياته، شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون، وتمكن مجاهدوها من قنص جندي صهيوني على متن دبابته المتوغلة في محيط الحي النمساوي، جنوبي غربي خان يونس.

وعرضت سرايا القدس مشاهد عن استهداف صاروخي وقصف مدفعي، لنقطة دعم لوجستي، بالإضافة إلى تموضع لجنود الاحتلال وآلياته في منطقة السودانية، شمالي غربي مدينة غزة.

وتواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها في محاور التقدم في غزّة، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة، وخصوصاً في مخيم المغازي وسط القطاع وخان يونس في الجنوب، في ظل محاولات إسرائيلية للتقدم.

وبالتوازي مع استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية، أقّر "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 26 عسكرياً في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. ولفت إلى أنّ 2797 ضابطاً وجندياً أُصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 1283 أُصيبوا منذ بدء الهجوم البري.