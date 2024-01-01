آليات الاحتلال تقتحم ساحة مستشفى الأمل في خانيونس

خانيونس/سما/

اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ساحة مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مبنى الجمعية ومستشفى الأمل تحت تهديد السلاح، وإطلاق الرصاص والقذائف، وطالبت النازحين بإخلاء المبنى، مؤكدة أن المرضى وطواقمها والنازحين تحت خطر شديد.

وأضافت أن قوات الاحتلال هدمت السور الخارجي للمبنى، وأطلقت النار والقنابل الدخانية صوب النازحين وكوادر الجمعية، وصوب باب مبنى الجمعية والمستشفى، ما أدى لاشتعال النيران في عدد من خيام النازحين.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق من مساء اليوم محيط المستشفى، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة تسعة آخرين من النازحين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الإثنين الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته في المناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف المواطنين إلى النزوح.

يُذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب وستة في الشمال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 26637 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 65387 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، في حصيلة غير نهائية.